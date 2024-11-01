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Установлен энергетический лимит для майнеров

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство утвердило требования к операторам майнинговой инфраструктуры. Лимит энергопотребления для физических лиц, занимающихся майнингом, установлен в 6 тысяч киловатт-часов в месяц, сообщает пресс-служба кабмина.

При превышении лимита заниматься майнингом можно будет только после регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и включения в специальный реестр, говорится в документе.

Вести реестр будет Федеральная налоговая служба. Майнерам необходимо самостоятельно предоставлять ведомству данные о полученной цифровой валюте и адресе-идентификаторе, на которой она была зачислена.

В случае обнаружения недостоверных данных, неоднократных нарушений законодательства или банкротстве майнеры могут быть исключены из реестра. Информация из реестра при необходимости будет доступна органам исполнительной власти и правоохранителям.

Также правительством установлены правила на случаи временных запретов на майнинг и особенности технологического подключения объектов майнинга в определенных регионах. Такие ограничения могут вводиться при угрозе дефицита электроэнергии.

Постановления приняты в соответствии с законом о легализации майнинга криптовалют в России, который был подписан президентом Владимиром Путиным и вступил в силу с 1 ноября.

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