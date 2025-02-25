НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Financial Times узнала о скором снятии США санкций против России

Источник:
Financial Times
298 1

Соединенные Штаты в ближайшее время могут снять санкции в отношении России, считает главный обозреватель по международным вопросам британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.

Рахман связывает возможность скорого снятия антироссийских санкций с тем, что в ходе переговоров стран в Саудовской Аравии российская делегация представила США список заманчивых бизнес-предложений.

По мнению Рахмана, деньги – одна из немногих вещей, которая действительно мотивирует президента Дональда Трампа. «Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты», — заявил обозреватель.

При этом он отметил, что Евросоюз США, скорее всего, не поддержит и продолжит проводить ограничительную политику в отношении России.

На прошлой неделе в Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры. По их итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах и о подготовке новых встреч.

Ранее президент России Владимир Путин предложил США совместный проект по производству алюминия в Красноярском крае, стоимость которого оценивается в 15 миллиардов долларов.

Еще по теме
Британия допустила возвращение России в «Большую семерку»
Макрон после встречи с Трампом выступил за диалог с Россией
Россия, США и Китай впервые вместе выступили в ООН по Украине
Рада отказалась подтверждать полномочия Зеленского
смотреть все
Политика #Мир #Санкции
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кого нужно и не нужно поздравлять с 23 февраля
Пять сериалов 2025 года, которые нельзя пропустить
США запретили G7 называть Россию «агрессором»
Как будут изымать заброшенные дачные участки
Обсуждение (1)
Картина дня
Financial Times узнала о скором снятии США санкций против России
Россия, США и Китай впервые вместе выступили в ООН по Украине
Самые крупные месторождения Украины достались России
Мошенники стали скупать аккаунты школьников в соцсетях
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Denis CENTR

Кто там хотел захватить матушку Россию и завладеть её ресурсами?🤣🤣🤣Или это что то другое?Не китайцам,...

карат11

Ничего не изменилось, как начинали торговать пенькой и воском так и продолжаем. Правда пенька и воск...

Maniac.

А разве знаки препинания не призваны показать граммотность и интонация. Меня в школе учили писать с знаками...

Captain Nemo

Ты же высказался,этого достаточно для такого гения мысли