Financial Times узнала о скором снятии США санкций против России

Соединенные Штаты в ближайшее время могут снять санкции в отношении России, считает главный обозреватель по международным вопросам британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.

Рахман связывает возможность скорого снятия антироссийских санкций с тем, что в ходе переговоров стран в Саудовской Аравии российская делегация представила США список заманчивых бизнес-предложений.

По мнению Рахмана, деньги – одна из немногих вещей, которая действительно мотивирует президента Дональда Трампа. «Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты», — заявил обозреватель.

При этом он отметил, что Евросоюз США, скорее всего, не поддержит и продолжит проводить ограничительную политику в отношении России.

На прошлой неделе в Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры. По их итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах и о подготовке новых встреч.

Ранее президент России Владимир Путин предложил США совместный проект по производству алюминия в Красноярском крае, стоимость которого оценивается в 15 миллиардов долларов.