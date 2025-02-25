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Путин призвал США подумать о производстве алюминия в Красноярском крае

Источник:
ТАСС
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Россия и США могли бы реализовать совместный проект по производству алюминия в Красноярском крае, стоимость которого оценивается в 15 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению. Например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по выпуску алюминия», — цитирует ТАСС Путина.

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По его словам, это будет «капиталоемкий, инвестиционно емкий проект». «По предварительным оценкам, он стоил или будет стоить в сегодняшних ценах где-то 15 миллиардов долларов», — уточнил президент.

Путин отметил, что проект по развитию дополнительных мощностей по производству алюминия в Красноярском крае был разработан еще при СССР. Алюминий — энергозатратное производство, а в этом регионе есть большие возможности в плане гидроэнергетики, дающей дешевую и экологически чистую энергию, добавил он. 

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Экономика #Промзона #Красноярск
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