Новосибирская компания «Техноресурс» разработала и запатентовала уникальный терморасширяемый сферопластик для производства сверхлегких пропеллеров для дронов, сообщил директор компании Виталий Лосев.

«То, что предлагают наши конкуренты, это куда более архаичные технологии, которые имели место быть десятки лет назад», — рассказал Лосев в интервью ТАСС.

Новый материал позволяет создавать бесшовные, прочные и легкие пропеллеры для БПЛА. Инновационная технология обеспечивает простую и точную формовку винтов любых размеров.

В настоящее время компания производит пропеллеры диаметром до 127 сантиметров. В перспективе после прохождения необходимых сертификационных процедур планируется освоение производства компонентов для пилотируемой авиации.

Также компания работает над сверхлегкими горными лыжами и сноубордами. Замена традиционного деревянного сердечника на новый композитный материал позволила значительно снизить вес изделий. Применяется тот же материал, что и для пропеллеров.