Армия России получила дроны «Микроб» с искусственным интеллектом

Российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) получили первые 3 тысячи дронов-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом, сообщил «Народный фронт».

«Наш дрон обладает искусственным интеллектом, системой донаведения. Соответственно, он может после того, как оператор захватит цель, самостоятельно сопровождать ее, как бы цель не маневрировала. "Микроб" обладает достаточными динамическими характеристиками — может летать с большими скоростями и перегрузками», — рассказал ТАСС разработчик «Микроба» Александр Грязнов.

По его словам, только одно подразделение российской армии 40 дронами «Микроб» уже уничтожило технику противника на сумму «превышающую стоимость всех 3 тысяч дронов».

Грязнов отметил, что дрон имеет модульную конструкцию. На него можно установить тепловизоры для применения ночью, разные приемо-передающие устройства для работы на разных частотах.