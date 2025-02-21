Как быстро понизить высокий пульс без таблеток

Высокий пульс в состоянии покоя несет серьезный риск для здоровья, его снизить помогут специальные дыхательные упражнения, рассказала кардиолог центра «СМ-Клиника» Наталия Золотарева.

При внезапном приступе можно применить технику медленного глубокого дыхания: сделать вдох в течение пяти-восьми секунд, удержать его на три-пять секунд, а затем медленно выдохнуть снова за пять-восемь секунд, приводит «Прайм» совет Золотаревой.

По ее словам, второй прием необходимо повторить не менее трех раз: вдох на четыре счета, задержка дыхания до счета семь и выдох до счета восемь.

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При высоком пульсе можно также аккуратно помассировать сонную артерию, прокашляться или погрузить лицо в холодную воду, посоветовал врач.

Если описанные выше методы не помогают, необходимо вызвать скорую помощь, поскольку учащенное сердцебиение может указывать на тахикардию, подчеркнула Золотарева.

Чтобы пульс оставался в пределах нормы, важно заниматься спортом, высыпаться, придерживаться здорового питания и контролировать потребление кофеина, добавила врач.