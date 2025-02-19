Вредоносная программа типа SpyNote, открывающая банковские приложения и опустошающая счета, распространяется в России, предупредила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Вирус мимикрирует под разные безобидные программы, и с помощью этого вредоноса мошенники некоторое время наблюдают за телефоном, видят пароли, видят СМС. Затем они без труда удаленно открывают банковское приложение и потрошат все счета без остатка», — приводит РБК слова Набиуллиной, сказанные ей на форуме «Кибербезопасность в финансах».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Самозапреты для защиты от мошенников

Она назвала распространение такого вируса опасной тенденцией. По данным Банка России, в последние полгода при помощи него произошло примерно 40–50% хищений со счетов.

«Приложение некоторых банков надежно защищено от таких вирусов, но у других банков такой защиты нет. И мы будем работать над тем, чтобы все банки эту проблему устранили как можно быстрее, максимум к исходу этого квартала», — заключила Набиуллина.