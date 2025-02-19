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Набиуллина предупредила о «потрошащем» счета вирусе‑шпионе

Источник:
РБК
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Вредоносная программа типа SpyNote, открывающая банковские приложения и опустошающая счета, распространяется в России, предупредила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Вирус мимикрирует под разные безобидные программы, и с помощью этого вредоноса мошенники некоторое время наблюдают за телефоном, видят пароли, видят СМС. Затем они без труда удаленно открывают банковское приложение и потрошат все счета без остатка», — приводит РБК слова Набиуллиной, сказанные ей на форуме «Кибербезопасность в финансах».

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Она назвала распространение такого вируса опасной тенденцией. По данным Банка России, в последние полгода при помощи него произошло примерно 40–50% хищений со счетов.

«Приложение некоторых банков надежно защищено от таких вирусов, но у других банков такой защиты нет. И мы будем работать над тем, чтобы все банки эту проблему устранили как можно быстрее, максимум к исходу этого квартала», — заключила Набиуллина.

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Экономика #Деньги #Криминал
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Nik3316

птица говорун хочен позвонить Путину))))))))))))

-2rist-

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corrector

делать о людях выводы на основе их национальности, или тем паче на основе национальности родителей...

aevaev

опечатка в статье. правильно - микрон.