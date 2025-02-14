На что можно установить самозапрет для защиты от мошенников

Российское законодательство дает возможность людям добровольно установить самозапрет на некоторые действия, которые, если не спасут, то значительно затруднят действия мошенников.

С 1 марта 2025 года в России заработает самозапрет на кредиты. При наличии такого самозапрета банки будут вынуждены отказывать в заявке на кредит. Важно учитывать, что добровольный запрет распространяется только на займы без залога.

Наличие отметки не повлияет на одобрение ипотеки и автокредита. Льготный образовательный кредит также попадает в число исключений, предупредили эксперты портала «Мои финансы».

На дистанционные операции

Для защиты от мошенников с 1 октября 2022 года у клиентов финансовых организаций есть возможность установить самозапрет на проведение онлайн-операций.

Можно, например, установить предельный лимит по переводам в 10 тысяч рублей. В этом случае банк будет блокировать попытки перевести со счета на счет более значительную сумму.

На сделки с недвижимостью

Через портал «Госуслуги» можно установить запрет на регистрационные действия с недвижимостью без личного присутствия. Такая мера безопасности защитит, если злоумышленники, например, с поддельной или настоящей доверенностью от собственника захотят продать недвижимость.

Если установлен запрет, то для регистрации такой сделки его необходимо или снять заранее, или явиться собственнику на регистрацию лично. Только в этом случае можно зарегистрировать переход, прекращение, ограничение права собственности или обременение.

На сбор биометрии

С 2018 года в России работает Единая биометрическая система (ЕБС). Это государственная информационная система, которая обеспечивает сбор, хранение и использование для аутентификации следующие данные:

Сдача биометрии – дело добровольное. Если человек опасается, что злоумышленники могут воспользоваться его биометрическими данными, он может установить запрет на сбор и размещение биометрии. Это можно сделать в ближайшем МФЦ, написав заявление.

На SIM-карты

В ближайшее время у россиян появится возможность устанавливать запрет на покупку SIM-карт от их имени без личного присутствия. Появится возможность защитить себя, когда мошенники по поддельной доверенности и скомпрометированным паспортным данным приобретают SIM-карты на имя жертвы, а затем с ее помощью подтверждают банковские переводы.