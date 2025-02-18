Проезд по платным автодорогам подорожал

Проезд по платным автодорогам, оператором которых является «Автодор», подорожал из-за индексации тарифов, сообщила пресс-служба госкомпании.

«В среднем стоимость одного пройденного километра по сети трасс "Автодор" увеличивается в пределах инфляции и в зависимости от дороги останется значительно ниже предельных значений, установленных законодательством», — говорится в сообщении.

Например, проезд по трассе М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара для первой категории транспортных средств вырастет на 360 рублей (до 4610 рублей). По М-12 «Восток» от Москвы до Казани — на 344 рубля (до 4825 рублей).

Сэкономить можно при использовании транспондера и соблюдении ряда условий, напомнила компания. При регулярных поездках с использованием транспондера с подключенной максимальной скидкой по программе лояльности стоимость проезда будет ниже на 15%.