НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Помощник Путина раскрыл цель встречи с США в Саудовской Аравии

Источник:
РБК
956 2

Российская и американская делегации встречаются в Саудовской Аравии для нормализации отношений между странами, сообщил помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков.

«Главное — начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном», — сказал Ушаков в интервью программе «Вести». «Там серьезные люди, мы тоже с серьезным подходом приехали», — добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне отметил, что встреча будет посвящена «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что его не позвали на встречу в Саудовской Аравии, поэтому Киев не признает результаты переговоров между Россией и США.

Еще по теме
Путин согласился на переговоры с Зеленским
Макрон испугался новых соглашений по Украине
Илон Маск заподозрил пропажу золотого запаса США
Глава Rheinmetall заявил о пустых оружейных складах в Европе
смотреть все
Политика #Мир #Санкции
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россиянам порекомендовали временно удалить WhatsApp
Белый дом предупредил, что сделка по Украине «шокирует многих»
Зеленскому запретили выступать на украинском языке
Зеленский выбрал альтернативу вступлению в НАТО
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Nik3316

а Франция и Германия, что там делали... я думал ты умнее

pepelmetal

Он видимо совсем не понимает что сейчас происходит

pepelmetal

КВН разматывает войска квнщика, хорошая шутка судьбы

Egorka72

Как оказалось фраза произнесённая Г.К. Жуковым маршалу Рокосовскому "Мы их освободили и они нам этого...