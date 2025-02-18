Помощник Путина раскрыл цель встречи с США в Саудовской Аравии

Российская и американская делегации встречаются в Саудовской Аравии для нормализации отношений между странами, сообщил помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков.

«Главное — начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном», — сказал Ушаков в интервью программе «Вести». «Там серьезные люди, мы тоже с серьезным подходом приехали», — добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне отметил, что встреча будет посвящена «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что его не позвали на встречу в Саудовской Аравии, поэтому Киев не признает результаты переговоров между Россией и США.