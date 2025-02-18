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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский заявил, что не признает переговоры России и США

Источник:
РИА Новости
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Киев не признает результаты переговоров России и Соединенных Штатов, которые пройдут в Саудовской Аравии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина не будет принимать участие. Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать», — приводит РИА Новости заявление Зеленского.

Он отметил, что в эти дни украинская делегация совершит официальный визит в Саудовскую Аравию, но, по его словам, это не связано со встречей США и РФ.

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«Это не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей США и России. Безусловно, я спрошу у его Высочества принца Мухаммеда бен Сальмана, когда буду в Саудовской Аравии, что он про это знает. Просто интересно», — сказал Зеленский.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговоров. Они условились о скорой личной встрече в Саудовской Аравии, посвященной мирному урегулированию на Украине. 

Команда Трампа заявила, что встреча президентов пройдет без участия представителей Украины и Евросоюза.



Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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