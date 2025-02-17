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Переговоры начинаются: Россия и США встречаются без Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Путин и Трамп
Фото: © коллаж Sibnet.ru
США и Россия 18 февраля начнут переговоры по урегулированию украинского кризиса. Местом для встречи делегаций выбран Эр-Рияд. Киев и Брюссель от диалога пока отстранены, хотя американцы пообещали учесть их мнение. 

Саудовская Аравия выбрана местом встречи не просто так — эта страна в равной степени устраивает Москву и Вашингтон. Эр-Рияд придерживался нейтралитета и не вводил против России каких-либо санкций, регулярно выступая с посредническими инициативами.

Кто примет участие в переговорах

В состав делегации США вошли государственный секретарь Марко Рубио, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Россию на переговорах представят глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике и экс-посол в США Юрий Ушаков, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Киев и Евросоюз на переговорах представлены не будут. Спецпосланник президента США Кит Келлог уточнил, что был выбран двухвекторный подход к мирным переговорам: представители США взаимодействуют отдельно с Россией и отдельно с Украиной вместе с союзниками.

Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров
Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров
Фото: © пресс-служба МИД РФ

Президент Владимир Зеленский уже заявил, что Украина не будет признавать любые договоренности по урегулированию конфликта, достигнутые в Саудовской Аравии между Москвой и Вашингтоном.

При этом Зеленский также прилетит в Эр-Рияд 18 февраля — согласно официальной версии, он обсудит вопрос снижения цен на нефть с властями Саудовской Аравии. Однако не исключено, что его на месте познакомят с предварительными итогами мирных переговоров.

Очевидный факт — если Брюссель и Киев решат саботировать мирное урегулирование, Вашингтон может устраниться от поддержки Украины, оставив ее «наедине с Россией». В этом случае военное поражение Киева, полностью зависящего от американской помощи, станет неизбежным.

Чего ожидать от переговоров

Встреча на высшем уровне в Саудовской Аравии — первый шаг к решению конфликта на Украине. Вашингтон и Москва не ожидают, что переговоры сразу разрешат все противоречия и приведут к остановке боевых действий.

Госсекретарь Марко Рубио в интервью CBS отметил, что для достижения мира «предстоит пройти долгий путь». При этом он уточнил, что Соединенные Штаты заинтересованы в устойчивом перемирии, которое позволит гарантировать сохранение Украиной суверенитета.

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Россия готова к переговорам по украинскому вопросу, однако будет отстаивать свои национальные интересы «в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности».

Согласно условиям Кремля, для прекращения огня Украина должна вывести свои войска с российских территорий, заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что встреча в Эр-Рияде будет посвящена «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также подготовке личных переговоров Путина и Трампа по украинскому урегулированию.

Формат российско-американских переговоров позволит проработать ключевые пункты урегулирования и согласовать концепцию общей безопасности на европейском континенте. При этом Россия сможет выполнить основные цели спецоперации без продолжение боевых действий.

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Nik3316

а Франция и Германия, что там делали... я думал ты умнее

physx

Да как они посмели запретить человеку года

pepelmetal

Бешенцы хорошую антирекламу украинству сделали

pepelmetal

"не собирается отдавать свои природные ресурсы США безвозмездно" так это плата за уже поставленную "помощь"...