США и Россия 18 февраля начнут переговоры по урегулированию украинского кризиса. Местом для встречи делегаций выбран Эр-Рияд. Киев и Брюссель от диалога пока отстранены, хотя американцы пообещали учесть их мнение.

Саудовская Аравия выбрана местом встречи не просто так — эта страна в равной степени устраивает Москву и Вашингтон. Эр-Рияд придерживался нейтралитета и не вводил против России каких-либо санкций, регулярно выступая с посредническими инициативами.

Кто примет участие в переговорах

В состав делегации США вошли государственный секретарь Марко Рубио, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Россию на переговорах представят глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике и экс-посол в США Юрий Ушаков, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Киев и Евросоюз на переговорах представлены не будут. Спецпосланник президента США Кит Келлог уточнил, что был выбран двухвекторный подход к мирным переговорам: представители США взаимодействуют отдельно с Россией и отдельно с Украиной вместе с союзниками.



Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров Фото: © пресс-служба МИД РФ

Президент Владимир Зеленский уже заявил, что Украина не будет признавать любые договоренности по урегулированию конфликта, достигнутые в Саудовской Аравии между Москвой и Вашингтоном.

При этом Зеленский также прилетит в Эр-Рияд 18 февраля — согласно официальной версии, он обсудит вопрос снижения цен на нефть с властями Саудовской Аравии. Однако не исключено, что его на месте познакомят с предварительными итогами мирных переговоров.

Очевидный факт — если Брюссель и Киев решат саботировать мирное урегулирование, Вашингтон может устраниться от поддержки Украины, оставив ее «наедине с Россией». В этом случае военное поражение Киева, полностью зависящего от американской помощи, станет неизбежным.

Чего ожидать от переговоров

Встреча на высшем уровне в Саудовской Аравии — первый шаг к решению конфликта на Украине. Вашингтон и Москва не ожидают, что переговоры сразу разрешат все противоречия и приведут к остановке боевых действий.

Госсекретарь Марко Рубио в интервью CBS отметил, что для достижения мира «предстоит пройти долгий путь». При этом он уточнил, что Соединенные Штаты заинтересованы в устойчивом перемирии, которое позволит гарантировать сохранение Украиной суверенитета.

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Россия готова к переговорам по украинскому вопросу, однако будет отстаивать свои национальные интересы «в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности».

Согласно условиям Кремля, для прекращения огня Украина должна вывести свои войска с российских территорий, заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что встреча в Эр-Рияде будет посвящена «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также подготовке личных переговоров Путина и Трампа по украинскому урегулированию.

Формат российско-американских переговоров позволит проработать ключевые пункты урегулирования и согласовать концепцию общей безопасности на европейском континенте. При этом Россия сможет выполнить основные цели спецоперации без продолжение боевых действий.