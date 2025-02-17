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Новосибирская область стала третьей по общей сумме штрафов за ПДД

Источник:
«Коммерсантъ»
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Новосибирская область заняла третье место среди регионов-лидеров по штрафам за нарушения ПДД в 2024 году, следует из статистики ГИБДД.

В Новосибирской области в прошлом году было выписано штрафов на 8,9 миллиарда рублей, это третье место в топ-20 регионов — статистику ГИБДД проанализировал «Коммерсантъ».

Лидером стала Москва, где сумма наложенных штрафов составила 33,3 миллиарда рублей.

Из регионов Сибири в этот рейтинг попали Красноярский край (2,7 миллиарда, 14 место) и Алтайский край (1,8 миллиарда, 18 место).

Эти же регионы вошли в топ-20 по числу выписанных штрафов ГИБДД: у Новосибирской области девятое место (5,7 миллиона штрафов), у Красноярского края — 17 (3,4 миллиона), у Алтайского края — 20 (2,7 миллиона).

Общая сумма штрафов, назначенных за нарушения правил дорожного движения в 2024 году, превысила 176 миллиардов рублей.

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Авто #Автоправо #Новосибирск #Алтайский край #Красноярск
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