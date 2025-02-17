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Девушка в Красноярском крае погибла в ванне с кипятком

Источник:
Sibnet.ru
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Жительница Ачинска обнаружена мертвой в ванне, наполненной горячей водой, проводится проверка, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел еще 9 февраля, но сообщили о нем только 17 февраля, в понедельник. По данным следствия, тело 32-летней девушки с термическими ожогами в результате воздействия высоких температур обнаружил ее сожитель.

«Мужчина обнаружил женщину в ванне, наполненной горячей водой, без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.

Пара употребляла наркотические вещества, они были обнаружены при осмотре квартиры. Точную причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза. Известно, что на ее теле не обнаружили видимых телесных повреждений, только ожоги.

Девушка вела блог в TikTok и была рэп-исполнительницей, сообщили региональные СМИ и соцсети.

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Топ комментариев

Nik3316

а Франция и Германия, что там делали... я думал ты умнее

pepelmetal

Бешенцы хорошую антирекламу украинству сделали

physx

Да как они посмели запретить человеку года

pepelmetal

"не собирается отдавать свои природные ресурсы США безвозмездно" так это плата за уже поставленную "помощь"...