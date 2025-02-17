Девушка в Красноярском крае погибла в ванне с кипятком

Жительница Ачинска обнаружена мертвой в ванне, наполненной горячей водой, проводится проверка, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел еще 9 февраля, но сообщили о нем только 17 февраля, в понедельник. По данным следствия, тело 32-летней девушки с термическими ожогами в результате воздействия высоких температур обнаружил ее сожитель.

«Мужчина обнаружил женщину в ванне, наполненной горячей водой, без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.

Пара употребляла наркотические вещества, они были обнаружены при осмотре квартиры. Точную причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза. Известно, что на ее теле не обнаружили видимых телесных повреждений, только ожоги.

Девушка вела блог в TikTok и была рэп-исполнительницей, сообщили региональные СМИ и соцсети.