Curiosity запечатлел удивительные марсианские облака. ФОТО

Марсоход Curiosity запечатлел с помощью основной камеры Mastcam редчайшие мезосферные облака, состоящие из кристаллов углекислого газа. Фотографии марсианских облаков были опубликованы на сайте NASA.

Перистые структуры, похожие на серебряные облака на Земле, засняли 17 января 2025 года, их фиксация продолжалась 16 минут после захода Солнца. Марсоход в этот момент находился в кратере Гейла.

Мезосферные облака на Марсе Фото: © NASA

Одним из самых примечательных особенностей марсианских облаков является их способность к иризации — появлению радужной окраски. Данное оптическое явление обусловлено равномерным размером частиц в облаках, отмечается в сообщении агентства.

Исследование мезосферных облаков на Марсе имеет важное значение для понимания динамики атмосферы планеты и ее климатической системы. В частности, ученые до сих пор не понимают, почему подобные облака наблюдаются только в южном полушарии Марса.