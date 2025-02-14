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Кит проглотил человека на каяке, но выплюнул. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Горбатый кит попытался проглотить жителя Чили, плавающего на каяке по Магелланову проливу, но через несколько секунд выплюнул — видео снял отец парня, оно завирусилось в Сети.

Атаку млекопитающего снял 49-летний Делл Симанкас, который плавал на каяках со своим 24-летним сыном Адрианом Симанкасом.

Молодой человек рассказал газете El Pais, что почувствовал сильный удар в спину, после чего ощутил всасывание и слышал странные звуки. Потом его с силой выбросило на поверхность.

«Когда я был внутри, я вспомнил Пиноккио, который тоже был проглочен китом», — отметил Симанкас, добавив, что ощутил ужас.

Он переживал, что кит нападет на его отца. Но оба благополучно добрались до берега. Парень заметил, что без видео его отца в рассказ о произошедшем могли бы не поверить.

Горбатый кит не способен съесть человека: диаметр его пищевода составляет всего около 10 сантиметров.

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