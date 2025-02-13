Трамп представил план капитуляции Украины

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выступил с рядом заявлений об урегулировании конфликта на Украине.

Фото : The Trump White House

Путин в среду, 12 февраля провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Ключевой темой стала Украина. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами.

План Трампа в тезисах

Сразу после разговора президент США сделал несколько заявлений, раскрывающих содержание его мирного плана:

прямые переговоры США и России по Украине без участия украинского президента Владимира Зеленского «не представляют угрозы»;





Украина вряд ли получит свои территории обратно;





членство Украины в НАТО не является целесообразным;





Украина должна будет провести президентские выборы;





США будут и дальше помогать Украине, но собираются вернуть вложенные в нее средства (контроль над украинскими природными ресурсами).

Путин заявил о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование «может быть достигнуто посредством мирных переговоров».

Что дальше

Сразу после разговора с Путиным Трамп позвонил президенту Украины. Американский лидер назвал беседу хорошей. По словам Зеленского, Киев хочет мира «больше всех», и украинская сторона вместе с американской стороной уже определяют шаги для его достижения.

Глава МИД Германии Анналена Бербок после разговора Трампа и Путина призвала ЕС готовиться к переговорам. Она отметила, что участие России важно в достижении мира.

Президент США заявил, что намерен провести личную встречу с президентом России в Саудовской Аравии. За этой встречей должны последовать другие.

Трамп пригласил Путина посетить с официальным визитом США и сам пообещал приехать в Россию. Планов поездки на Украину у него нет, отметил глава Белого дома.