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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп представил план капитуляции Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выступил с рядом заявлений об урегулировании конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп
Фото: The Trump White House

Путин в среду, 12 февраля провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Ключевой темой стала Украина. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. 

План Трампа в тезисах

Сразу после разговора президент США сделал несколько заявлений, раскрывающих содержание его мирного плана:

  • прямые переговоры США и России по Украине без участия украинского президента Владимира Зеленского «не представляют угрозы»;

  • Украина вряд ли получит свои территории обратно;

  • членство Украины в НАТО не является целесообразным;

  • Украина должна будет провести президентские выборы;

  • США будут и дальше помогать Украине, но собираются вернуть вложенные в нее средства (контроль над украинскими природными ресурсами).

Путин заявил о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование «может быть достигнуто посредством мирных переговоров».

Что дальше

Сразу после разговора с Путиным Трамп позвонил президенту Украины. Американский лидер назвал беседу хорошей. По словам Зеленского, Киев хочет мира «больше всех», и украинская сторона вместе с американской стороной уже определяют шаги для его достижения.

Глава МИД Германии Анналена Бербок после разговора Трампа и Путина призвала ЕС готовиться к переговорам. Она отметила, что участие России важно в достижении мира.

Президент США заявил, что намерен провести личную встречу с президентом России в Саудовской Аравии. За этой встречей должны последовать другие. 

Трамп пригласил Путина посетить с официальным визитом США и сам пообещал приехать в Россию. Планов поездки на Украину у него нет, отметил глава Белого дома.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

-Керя-

После того как мы подняли цены на технику,вы стали её меньше покупать! Это возмутительно !!!

-Керя-

В Казахстане и бензин АИ - 92 27р.

dimans1000

Ой, горе какое, покупатель ушёл туда где дешевле, не дают маркетплейсы им делать 3х на дурачках. Очень...

snoo

Наверно, не просто так, этих тварей, укронацистами именуют.