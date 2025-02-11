НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Уголь будет главным грузом на Северо‑Сибирской железной дороге

Источник:
Sibnet.ru
293 2

Грузопоток по Северо-Сибирской железной дороге прогнозируется на уровне 115 миллионов тонн в год, где около половины — уголь, сообщил председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников.

«Там оценка в 115 миллионов тонн в год. Около 50 миллионов тонн — это уголь, потому что здесь интересы Хакасии, Новосибирской области, Тувы. Далее зерно, минеральные удобрения и лес», — цитирует ТАСС Гусельникова.

Проект Севсиба появился в 50-е годы XX века. Осенью 2023 года президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ее строительства.

Дорога протянется от Нижневартовска до Саббеты, дальше она охватит населенный пункт Белый Яр в Томской области, Таштагол в Кемеровской области, республику Алтай и пройдет до Урумчи (Китай). Стоимость строительства оценивается в 8 триллионов рублей.

Еще по теме
США бесповоротно проиграли России в арктической гонке
S7 представила полностью российский самолет Tango
Подсчитано число ДТП с беспилотными авто в России
Ученые разработали регенерирующий асфальт
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги #Томск #Кузбасс #Республика Алтай
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Золотые резервы России установили рекорд
Подтверждена возможная обитаемость ближайшей суперземли
Разгром наступающей группировки ВСУ попал на видео
Зеленский объявил мобилизацию 18-летних украинцев
Обсуждение (2)
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
29
Трамп потребовал у Украины доступ к природным ресурсам
27
Киев признался в желании развязать войну между Россией и США
24
Зеленский объявил мобилизацию 18-летних украинцев
19
Опубликован план Трампа по завершению конфликта на Украине
17
Оборона Украины из-за огромных потерь «трещит по швам»