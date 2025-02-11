Уголь будет главным грузом на Северо‑Сибирской железной дороге

Грузопоток по Северо-Сибирской железной дороге прогнозируется на уровне 115 миллионов тонн в год, где около половины — уголь, сообщил председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников.

«Там оценка в 115 миллионов тонн в год. Около 50 миллионов тонн — это уголь, потому что здесь интересы Хакасии, Новосибирской области, Тувы. Далее зерно, минеральные удобрения и лес», — цитирует ТАСС Гусельникова.

Проект Севсиба появился в 50-е годы XX века. Осенью 2023 года президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ее строительства.

Дорога протянется от Нижневартовска до Саббеты, дальше она охватит населенный пункт Белый Яр в Томской области, Таштагол в Кемеровской области, республику Алтай и пройдет до Урумчи (Китай). Стоимость строительства оценивается в 8 триллионов рублей.