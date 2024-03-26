Рассчитана стоимость Северо‑Сибирской железной дороги

Стоимость строительства Северо-Сибирской железной дороги (ССЖД) оценивается в 8 триллионов рублей, сообщил председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников.

Предварительная стоимость ССЖД на линии Сабетта — Новый Уренгой — Нижневартовск — Белый Яр оценивается в 691 миллион рублей за один километр. От Белого Яра до Таштагола и в Урумчи стоимость составит 3 миллиарда рублей за один километр железной дороги.

Такая стоимость связана с гористостью местности в Республике Алтай и необходимостью проложить дорогу вдали от местных природных достопримечательностей и священных для алтайских народов мест.

«Обе железные дороги (ССЖД и Центрально-Евразийский транспортный коридор) окупаемы в пределах 20 лет на той грузовой базе, которая сегодня имеется, и без учета той грузовой базы, которая формируется обычно вокруг крупных магистралей», — сказал Гусельников на пресс-конференции в ТАСС.

Председатель МАСС отметил, что прямой связи между Новосибирской областью на Транссибе и железной дорогой, лежащей севернее, нет. Связь может быть только через Обь.