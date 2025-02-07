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Для чего стекло в стекловате

Источник:
Sibnet.ru
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Стекловата пользуется популярностью у строителей, как дешевый и практичный материал для утепления и звукоизоляции помещений. И, как это ни странно, она полностью состоит из стекла.

Стекловату изготавливают из тех же компонентов, что и листовое стекло, — известняка, песка и соды. 

После плавление в печи из стекольной массы с помощью специального оборудования вытягивают тончайшие волокна. Затем волокна выравнивают и накладывают друг на друга. Так образуется своеобразный ковер, который подвергают термообработке при температуре в 250 градусов. В результате между волокнами появляются полимерные связи, они становятся твердыми и прочными, приобретают характерный грязно-желтый цвет.

Стекловата состоит из тончайших (3–15 микронов) волокон. Благодаря их упругости и гибкости материал «набирает» в себя много воздуха. Эта воздушное наполнение выполняет тепло-звукоизолирующие функции.

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Материал очень пластичен. Его можно заворачивать, сгибать, спрессовывать и он всегда будет стремиться вернуть форму. Поэтому стекловату удобно перевозить и укладывать.

Но стекловата — опасный материал. Ее волокна крошатся на мельчайшие элементы, которые легко поднимаются в воздух, проникают в кожу, попадают в глаза и легкие. Поэтому при работе с ней нужно использовать защитные очки, перчатки и комбинезоны.

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Домострой #Стройка #Интересно
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