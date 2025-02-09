Китайский спартап DEEPRobotics опубликовал видео, демонстрирующее выдающиеся акробатические возможности нового четвероногого робота Lynx («Рысь»).

На видео Lynx съезжает с покрытого снегом склона, совершает сальто и демонстрирует умение балансировать на одной ноге. Судя по всему, робот умеет полностью или частично блокировать колеса, переключаясь между режимами ходьбы и езды.

По данным DEEPRobotics, Lynx весит 30 килограммов, его грузоподъемность — до 12 килограммов. Он способен передвигаться со скоростью 18 километров в час.

Питается Lynx от двух батарей с поддержкой технологии «горячей» замены. Они обеспечивают ему до трех часов работы. Для ориентации в пространстве робот использует широкоугольную камеру, датчик GPS и подключение к интернету через Wi-Fi.