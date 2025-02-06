НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Посол Эфиопии заявил о планах по производству Lada

Источник:
Sibnet.ru
377 1
Lada e-Largus
Фото: © АвтоВАЗ

Производство электромобилей Lada планируют запустить в Эфиопии, заявил посол страны Генет Тешоме Джирру.

«Сейчас политика правительства Эфиопии направлена на использование электромобилей, особенно в классе легковых машин. Поэтому нам важно, что в данный момент Lada рассматривает возможность перехода на их производство», — сказал Джирру в интервью ТАСС.

По словам дипломата, компания начнет производство электромобилей Lada к концу года. Посол подчеркнул при этом, что машины российской марки «хорошо приживутся» в Эфиопии, так как уже долгое время используются в качестве такси.

«Старая Lada "Жигули" хорошо известна в нашей стране и до сих пор используется в некоторых местах. Так что этим автомобилям не потребуется дополнительная реклама», — отметил Джирру.

АвтоВАЗ осенью 2024 года начал выпуск Lada e-Largus — первого российского электромобиля с отечественной батареей, но его продажи в России пока не начались. Также среди разработок завода — электрическая версия Lada Niva Travel.

Еще по теме
Первый кроссовер АвтоВАЗа показали Путину
Российский электромобиль «Атом» показали на фото
Lada Vesta получила новую коробку передач
Changan прокомментировала обвинения в опасных спинках автомобилей
смотреть все
Авто #Автопром #Промзона
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Минообороны предложило признать годными к службе больных сифилисом
Россия развернула «убийцу пятого поколения»
Бьянка Цензори появилась обнаженной на премии «Грэмми». ВИДЕО
Встреча Путина и Трампа укрепит статус России как сверхдержавы
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
46
Встреча Путина и Трампа укрепит статус России как сверхдержавы
24
Трамп призвал Канаду стать 51-м штатом США
21
The Guardian рассказала о массовом бегстве из украинской армии
21
Зеленский поддержал передачу США природных ресурсов Украины
20
Россия развернула «убийцу пятого поколения»