Посол Эфиопии заявил о планах по производству Lada

Производство электромобилей Lada планируют запустить в Эфиопии, заявил посол страны Генет Тешоме Джирру.

«Сейчас политика правительства Эфиопии направлена на использование электромобилей, особенно в классе легковых машин. Поэтому нам важно, что в данный момент Lada рассматривает возможность перехода на их производство», — сказал Джирру в интервью ТАСС.

По словам дипломата, компания начнет производство электромобилей Lada к концу года. Посол подчеркнул при этом, что машины российской марки «хорошо приживутся» в Эфиопии, так как уже долгое время используются в качестве такси.

«Старая Lada "Жигули" хорошо известна в нашей стране и до сих пор используется в некоторых местах. Так что этим автомобилям не потребуется дополнительная реклама», — отметил Джирру.

АвтоВАЗ осенью 2024 года начал выпуск Lada e-Largus — первого российского электромобиля с отечественной батареей, но его продажи в России пока не начались. Также среди разработок завода — электрическая версия Lada Niva Travel.