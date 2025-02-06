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РКН назвал источник большинства утечек персональных данных

Источник:
ТАСС
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Роскомнадзор зафиксировал наибольшее количество утечек персональных данных россиян в 2024 году у компаний, работающих в сфере торговли и оказания услуг.

«В 2024 году ведомство выявило 135 фактов утечек персональных данных, содержащих более 710 миллионов записей. Наибольшее количество утечек зафиксировано у компаний, работающих в сфере торговли и оказания услуг», — сообщили ТАСС в ведомстве.

По фактам утечек суды назначили штрафы, их сумма в 2024 году достигла 2 миллионов рублей.

В Роскомнадзоре напомнили, что в 2023 году было выявлено 168 фактов утечек персональных данных, содержащих более 300 миллионов записей.

Большинство утечек данных в 2023 году наблюдалось среди компаний, работающих в сфере страхования, медицинских услуг, торговли, образования, уточнили в ведомстве.

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Топ комментариев

pepelmetal

Нилох видимо и правда решил сделать украину опустошенной, во всех смыслах этого слова

mosquito__2010

сырьевой не придаток. сырьевая не колония не рабов.

pepelmetal

"Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей"...

kaisik

Ну это было сразу понятно земля ресурсы просто Трамп озвучил.