РКН назвал источник большинства утечек персональных данных

Роскомнадзор зафиксировал наибольшее количество утечек персональных данных россиян в 2024 году у компаний, работающих в сфере торговли и оказания услуг.

«В 2024 году ведомство выявило 135 фактов утечек персональных данных, содержащих более 710 миллионов записей. Наибольшее количество утечек зафиксировано у компаний, работающих в сфере торговли и оказания услуг», — сообщили ТАСС в ведомстве.

По фактам утечек суды назначили штрафы, их сумма в 2024 году достигла 2 миллионов рублей.

В Роскомнадзоре напомнили, что в 2023 году было выявлено 168 фактов утечек персональных данных, содержащих более 300 миллионов записей.

Большинство утечек данных в 2023 году наблюдалось среди компаний, работающих в сфере страхования, медицинских услуг, торговли, образования, уточнили в ведомстве.