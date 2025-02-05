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Научный центр электронной музыки открылся в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Дмитрий Соколовский в Научно-исследовательском центре электронной музыки
Дмитрий Соколовский в Научно-исследовательском центре электронной музыки
Фото: © НИЦЭМ

Первый в России Научно-исследовательский центр электронной музыки (НИЦЭМ) открылся в Красноярске, сообщил основатель центра Дмитрий Соколовский.

В России есть творческие центры электронной музыки. Они действуют при Московской государственной консерватории им. Чайковского, Уральской государственной консерватории им. Мусоргского, есть они Санкт-Петербурге, Казани. «Но научный центр именно электронной музыки на данный момент открыт только в Красноярске», — отметил Соколовский.

По его словам, НИЦЭМ объединит в своей работе, казалось бы, абсолютно несовместимые сферы — искусства и точные науки. В России существует развитое сообщество любителей интеллектуальной музыки. У нее есть и свой рынок, и преданные поклонники, отметил автор проекта.

Соколовский пришел к созданию проекта после многих лет работы звукорежиссером в Красноярском театре оперы и балета и преподавания звукорежиссуры в Красноярском институте искусств. Есть у него опыт общения с мэтром жанра — композитором Эдуардом Артемьевым.

«Я делал аранжировку произведения "Смерть героя" из "Сибириады" Андрея Кончаловского и мне удалось поговорить с самим Эдуардом Николаевичем по телефону. Разговор оставил у меня самые приятные впечатления о композиторе как о человеке. По поводу моей аранжировки Артемьев сказал: "Ну а почему нет? Имеет право на существование". Должен сказать, это очень высокая оценка», — рассказал Соколовский.

В центре будут изучаться такие фундаментальные вопросы, как философия, психология, этика и эстетика, социальные аспекты электронной музыки. «Многие темы, которые мы планируем разрабатывать, ни в отечественной, ни в зарубежной науке даже не затрагивались», — заключил автор проекта.

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