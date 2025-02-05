Запад должен передать Украине ядерное оружие, ракеты и послать свои войска на помощь, раз он не хочет видеть Киев в НАТО, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Западные партнеры виноваты в том, что путь Украины в НАТО может занять «годы или десятилетия», приводит ТАСС слова украинского президента, сказанные им в интервью британскому тележурналисту Пирсу Моргану.

«Так что сделаем так: дайте нам обратно ядерное оружие, дайте нам ракетные системы. Партнеры, помогите нам финансировать армию в один миллион, пошлите свой контингент», — сказал Зеленский.

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По его словам, Россия должна также вернуть Украине утраченные территории, если ей откажут в членстве НАТО, поскольку это было целью начала специальной военной операции (СВО).

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что случае появления у Украины ядерного оружия Россия ответит всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Угроза появления у Киева оружия массового поражения стало одной из причин начала СВО, отмечали в Кремле.