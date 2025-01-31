Магнитный шторм 2025 года: чем грозят сверхмощные вспышки на Солнце

Вспышки на Солнце будут особенно мощными в 2025 году. Они выбрасывают огромные облака плазмы, которые на Земле вызывают магнитные бури. О том, можно ли их предсказать и чем сверхмощные вспышки грозят людям, рассказал старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Сергей Язев.

Классические прогнозы предполагали, что пик текущего 11-летнего цикла солнечной активности придется на 2025 год. Но, по мнению Язева, прогнозы запоздали, пик активности уже пройден.

«Как показывает опыт, на спаде цикла тоже возможны сильные солнечные вспышки — единичные, но очень сильные. Поэтому можно ожидать, что в 2025 году вспышки на Солнце могут быть особенно мощными», — отметил профессор в интервью «Известиям».

С чем связаны циклы Солнца

«Во-первых, Солнце вращается вокруг своей оси неравномерно. Светило как будто состоит из множества колец, надетых на общую ось, каждое из которых вращается со своей скоростью, — чем ближе к полюсу, тем медленнее», — пояснил Язев.

Во-вторых, в верхнем слое звезды (толщиной 200 тысяч километров) происходит конвекция — перенос энергии из глубин к поверхности, где раскаленная плазма охлаждается и вновь погружается в глубину. Эти и некоторые другие процессы приводят к вариациям интенсивности образования магнитных полей на Солнце с периодичностью около 11 лет, уточнил профессор.

«Сильные локальные магнитные поля на нашем светиле проявляются в виде солнечных пятен. В них накапливается гигантская магнитная энергия, которая затем высвобождается в виде мощных взрывов — вспышек», — сказал астроном.

Правда, чтобы все это произошло, все-таки нужны пятна особого типа — с высокой напряженностью и сложной конфигурацией магнитных полей, перепутанных определенным образом. И чем сложнее структура магнитного поля, тем выше вероятность сильной вспышки.

Можно ли предсказать вспышки

По словам Язева, солнечные вспышки предсказать можно, но только в определенной степени. Известны некоторые типичные предвестники солнечных событий. Например, большой размер пятен, определенная конфигурация магнитных полей, вращение пятен и другие. Когда эти факторы накапливаются, вероятность вспышки увеличивается.

«Но в то же время все эти факторы помогают говорить лишь о вероятности вспышки, но не гарантируют ее. Кроме того, невозможно указать заранее точное время, когда накопление энергии приведет к вспышке. Поэтому мы можем прогнозировать события на Солнце только с определенной вероятностью. В целом эти процессы по-прежнему требуют более подробного изучения», — сказал профессор.

По информации астрофизиков НГУ, сейчас на поверхности Солнца образовалось сразу семь групп солнечных пятен, и в этих активных областях происходит усиление электромагнитной активности, которое впоследствии приведет к выбросам потоков заряженных частиц, способных дестабилизировать ситуацию вокруг нашей планеты.

Чем вспышки грозит людям

Сами по себе вспышки не опасны, это все-таки очень далеко. Но во время вспышек происходит выброс коронального вещества. В этот момент электромагнитные силы выталкивают в космос огромное количество заряженных частиц — плазмы. Это облако летит со скоростью несколько сотен километров в секунду. При этом оно раздувается до миллионов километров в диаметре.

#Космос Как Солнце ломает технику и людей

«Если подобный выброс направлен в сторону Земли, то через пару дней облако долетает до нашей планеты. Столкновение заряженных частиц с магнитной оболочкой Земли провоцирует ее возмущение, которое проявляется в виде геомагнитной бури», — объяснил профессор.

Ряд специалистов считает, что они влияют на здоровье людей. Но магнитозависимость человека пока достоверно не доказана.

Эксперт напомнил, что в условиях города мы постоянно сталкиваемся с мощными магнитными полями. Их генерируют линии электропередач, трансформаторные подстанции, электротранспорт, вышки сотовой связи и многие другие объекты.

«Кроме того, никто же не боится делать МРТ, а там магнитное поле может в миллионы раз превышать значение поля Земли во время магнитной бури», — заключил Язев.