США проведут экспериментальный подрыв оружейного плутония

Соединенные Штаты весной 2025 года планируют провести в Главной подземной лаборатории для субкритических экспериментов в Неваде эксперимент с испытанием плутония, сообщила Национальная администрация ядерной безопасности США

Плутоний является основным элементом ядерного оружия США, при этом самым старым образцам около 80 лет. Испытания должны показать, как влияет возраст на характеристики плутония, уточнило издание NPR.

После того, как США провели свое последнее полноценное ядерное испытание в 1992 году, ученые занимаются только субкритическими экспериментами, в рамках которых происходит имитация условий внутри ядерного оружия без запуска цепной ядерной реакции.

Россия после распада СССР также не проводила ядерных испытаний. При этом в США в последние годы звучат предложения провести реальные, а не компьютерные испытания своего ядерного оружия.