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Как отличить овощи от фруктов и ягод

Источник:
Sibnet.ru
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Фрукты, овощи и ягоды можно отличить по ряду признаков, но поскольку наука их строго не разделяет, могут быть и спорные моменты, рассказала садовод Ольга Никонорова.

Термин «овощ» — это не научное название: в ботанике такого понятии нет. «Овощ — это кулинарный термин, который применяется в быту», — объяснила Никонорова.

По ее словам, овощами принято называть съедобные части разных растений, которую употребляют в пищу. Чаще всего этот термин применяют к корнеплодам, пасленовым и тыквенным представителям.

Плоды, которые собираются с деревьев и кустарников, называют ягодами и фруктами. Фрукт, как и овощ, — понятие условное. Это съедобные растения, плоды которых крупнее ягод и у них, как правило, одна косточка.

Ягоды — это маленькие, сочные плоды у которых съедобен весь околоплодник. Еще один признак ягоды — мякоть со множеством семян. Поэтому в строгом смысле слова вишня и черешня — это фрукты, поскольку у них одна косточка.

Есть плоды по определению которых до сих идут споры. Долго спорили по поводу арбузов — овощ, фрукт или ягода? В итоге его отнесли к тыквинам или ложным ягодам.

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Жизнь #Еда #Интересно
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