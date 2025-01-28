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ОСАГО подешевеет в крупных городах Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Территориальный коэффициент (КТ), влияющий на стоимость полиса ОСАГО, снижен в пяти крупных городах Сибири с 27 января, сообщила пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

В Новосибирске показатель КТ снижен с 1,63 до 1,56, Кемерове с 1,08 до 1,07, Красноярске с 1,64 до 1,56, Иркутске и Барнауле с 1,56 до 1,49.

Данный коэффициент влияет на стоимость ОСАГО и связан со статистикой страховых выплат. Причиной уменьшения показателя для 21 территории в Центробанке назвали превышение стоимости ОСАГО над среднероссийской на 17%.

«Для расчета коэффициента при оформлении ОСАГО используется адрес регистрации, который указан в паспорте, свидетельстве о регистрации машины или ПТС», — напомнила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Территориальный коэффициент — одна из переменных, которая необходима для расчета стоимости полиса ОСАГО. Помимо него, учитывается, например, мощность автомобиля, количество аварий водителя за последний год (так называемый КБМ), а также возраст и стаж водителя. КТ, как и все данные для расчета цены полиса, устанавливает Банк России ежегодно.

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