Памятник Евгению Пригожину поставили в Иркутске

Памятник основателю частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину и командиру ЧВК Дмитрию Уткину открылся в Иркутске, сообщил депутат Законодательного собрания Иркутской области Вячеслав Новокрещенов.

Памятник Пригожину и Уткину установили на Александровском кладбище Иркутска. На постаменте высечены слова «первому» и «девятому». Именно такие позывные были у Пригожина и Уткина.

Мемориалы ЧВК «Вагнер» ранее появились в Новосибирской и Самарской областях и на Кубани, а также на месте гибели Пригожина в Тверской области и на его могиле в Санкт-Петербурге.

Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа 2023 года. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург.