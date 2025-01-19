Памятник Евгению Пригожину поставили в Иркутске

Депутат Вячеслав Новокрещенов и председатель Думы Иркутского района Алексей Панько на открытии памятника ЧВК Вагнер
Фото: © VK / Новокрещенов
Памятник основателю частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину и
командиру ЧВК Дмитрию Уткину открылся в Иркутске, сообщил депутат
Законодательного собрания Иркутской области Вячеслав Новокрещенов.
Памятник Пригожину и Уткину установили на Александровском
кладбище Иркутска. На постаменте высечены слова «первому» и «девятому». Именно
такие позывные были у Пригожина и Уткина.
Мемориалы ЧВК «Вагнер» ранее появились в Новосибирской и
Самарской областях и на Кубани, а также на месте гибели Пригожина в Тверской
области и на его могиле в Санкт-Петербурге.
Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе в
Тверской области 23 августа 2023 года. Самолет летел из Москвы в
Санкт-Петербург.