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Памятник Евгению Пригожину поставили в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Депутат Вячеслав Новокрещенов и председатель Думы Иркутского района Алексей Панько на открытии памятника ЧВК Вагнер
Депутат Вячеслав Новокрещенов и председатель Думы Иркутского района Алексей Панько на открытии памятника ЧВК Вагнер
Фото: © VK / Новокрещенов

Памятник основателю частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину и командиру ЧВК Дмитрию Уткину открылся в Иркутске, сообщил депутат Законодательного собрания Иркутской области Вячеслав Новокрещенов.

Памятник Пригожину и Уткину установили на Александровском кладбище Иркутска. На постаменте высечены слова «первому» и «девятому». Именно такие позывные были у Пригожина и Уткина.

Мемориалы ЧВК «Вагнер» ранее появились в Новосибирской и Самарской областях и на Кубани, а также на месте гибели Пригожина в Тверской области и на его могиле в Санкт-Петербурге.

Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа 2023 года. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург.

Тема: Военная операция на Украине
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Жизнь #История #Иркутск
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Топ комментариев

jeryakob

всем не хватает и роттенбергам тоже. это же их кормушка

mosquito__2010

они у них все как один. типа код нации.

saxat

Мы же бензоколонка! Мы же ничего не делаем! Откуда у нас лекарства, если последний без соли доедаем!...

Н. Рожнов 1983

Вновь ожидается рост цен, а в ответ на это можно услышать: «Ах, вот оно что, это всё инфляция виновата».