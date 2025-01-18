Крещенские купания в Новосибирске пройдут по новым правилам

Православные в ночь на 19 января отметят Крещение в Новосибирске. По данным МЧС, в 2025 году в Новосибирской области откроют 29 купелей, при этом на них будут действовать ограничительные меры.

В полночь начнут работу купели в микрорайоне «Затон», а также на пляже «Бумеранг». В области ночные купели будут доступны в Карасукском и Коченевском районе. Остальные купели заработают утром 19 января.

Теплая зима в Новосибирской области стала причиной введения новых правил на крещенских купаниях. На лед людей планируют пускать небольшими группами по 15-20 человек, остальным придется ждать очереди на берегу.

Раздача святой воды в храмах начнется после завершения Божественной литургии, которая начинается в 9 часов утра и продолжается около полутора часов. Время раздачи воды будет зависеть от конкретного храма — она будет доступна до 17-20 часов по местному времени.

Так, в Вознесенском кафедральном соборе раздача будет проходить 18 января с 11.00 до 21.00 и 19 января с 7.00 до 21.00. Святую воду также можно будет получить у Святого источника в поселке Ложок Искитимского района.