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Роскосмос показал горящий Лос‑Анджелес. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Российский спутник заснял с орбиты пожары, бушующие в районах округа Лос-Анджелес. Соответствующая фотография появилась в телеграм-канале Роскосмоса.

На опубликованном изображении видны гигантские шлейфы дыма, растянувшиеся на десятки километров. При этом источников огня несколько, они компактно расположены на окраине города, улицы которого видны на фото.

Российский спутник запечатлел пожары, охватившие юго-западную часть США
Российский спутник запечатлел пожары, охватившие юго-западную часть США
Фото: © Роскосмос

Съемка велась с помощью отечественного спутника «Ресурс-П», который входит в состав российской группировки гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

В округе Лос-Анджелес в Калифорнии пожары продолжаются с 7 января. Наиболее серьезно пострадали города Лос-Анджелес, Альтадена и районы Силмар, где огонь уничтожил тысячи зданий.

Тема: Человек и космос
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Топ комментариев

mosquito__2010

да. майдановские преступники сделали из украины всемирное посмешище.не просто посмешище а кровавое террористическое...

ilchence

да этому стаду бесполезно что-то объяснять, у них же ЦБ под властью омерики

Uynachalnica

Все это увеличение не для обычных россиян, а для участников СВО (протезы, реабилитации, санаторий). Комарик...

HAAN27

Главное, что вы первым будете в курсе переговоров!!!