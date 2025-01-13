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Старый Новый год: когда отмечают и почему

Источник:
Sibnet.ru
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Новый год 2025 в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru
Наступает Старый Новый год. Разбираемся, почему в России два новогодних праздника, какого числа отмечают отмечают Старый Новый год и почему его дата может меняться.

Старый Новый год — неофициальный праздник, завершающий новогодние торжества в России. в XXI веке его отмечают в ночь с 13 на 14 января.

Появление Старого Нового года связано с переходом России с юлианского на григорианский календарь после Октябрьской революции. Смена летоисчисления произошла 14 февраля 1918 года. Согласно декрету большевистского правительства, главной целью всего проекта было «установление в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления».

Русское духовенство не согласилось с переходом на новый стиль и не отказалось от юлианского календаря. Поэтому Рождество празднуется 7 января, а Старый Новый год — в ночь с 13 на 14 января.

Чем отличаются юлианский и григорианский календари

Но каждые сто лет разница между юлианским и григорианским календарями становится больше на один день. Поэтому в 2025 году и других годах XXI столетия Старый Новый год наступает в ночь на 14 января. А после 2100 года Старый Новый год придется на ночь с 14 на 15 января.

Отмечают Старый Новый год так же, как и просто Новый, но менее масштабно: собираются семьей за праздничным столом с салатами и шампанским. Немногие, согласно опросу ВЦИОМ, смотрят телевизор, ходят в гости или сами встречают гостей, гадают, пускают салюты, лепят пельмени.

Социологи отмечают, что традиция отмечать Новый год дважды постепенно уходит из российского общества: в 2009 году его праздновали 67% опрошенных, в 2024 — 58%. Безразлична к Старому Новому году молодежь — его не встречает половина респондентов.

Идея сделать Старый Новый Год еще одним официальным выходным днем в России не находит поддержки у граждан. Две трети россиян высказались против этого.

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