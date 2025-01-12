Премьер Словакии назвал Зеленского шантажистом и попрошайкой

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на заседании парламентского комитета раскритиковал поведение украинского президента Владимира Зеленского.

«Я здесь не для того, чтобы идти об руку с Зеленским. Признаюсь, что иногда я сыт им по горло, он ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует, у других просит денег. Просто это должно закончиться», — цитирует ТАСС Фицо.

Отношения Украины и Словакии резко ухудшились из-за отказа Киева продлевать контракт на транзит российского газа. Прокачка остановилась утром 1 января. Словакия получает газ именно этим способом.

Фицо в качестве ответной меры пригрозил прекратить поставки электроэнергии и заблокировать членство Украины в ЕС и остановить отправку гуманитарной помощи Киеву.

Еще до остановки транзита, 22 декабря 2024 года Фицо встретился в Москве с российским президентом Владимиром Путиным и обсудил с ним в том числе ситуацию с газовыми поставками.