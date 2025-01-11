Украинские пилоты признали вину в ядерном терроризме

Украинские пилоты признали вину в подготовке террористического акта на территории России с использованием так называемой грязной бомбы.

«Оба фигуранта сотрудничали со следствием и дали признательные показания по уголовному делу о терроризме, которое рассматривает военный суд», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Украинским летчикам Александру Морозову и Дмитрию Шиманскому предъявили обвинение по семи и десяти статьям Уголовного кодекса России соответственно. В числе обвинений — терроризм, нарушение правил международных полетов, незаконное пересечение государственной границы.

Пилоты входили в состав специального летного отряда Главного управления разведки Украины. Это подразделение ГУР спланировало и осуществило пять боевых вылетов на территорию России. В ходе одного из таких вылетов ФСБ в 2023 году удалось задержать летчиков.

В рамках следствия они дали показания о планируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины терактах с «грязной» бомбой и переброске малых ядерных переносных зарядов. Дело рассматривается в закрытом режиме, поэтому подробностей по нему нет.