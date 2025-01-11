НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Украинские пилоты признали вину в ядерном терроризме

Источник:
Sibnet.ru
258 2

Украинские пилоты признали вину в подготовке террористического акта на территории России с использованием так называемой грязной бомбы.

«Оба фигуранта сотрудничали со следствием и дали признательные показания по уголовному делу о терроризме, которое рассматривает военный суд», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Украинским летчикам Александру Морозову и Дмитрию Шиманскому предъявили обвинение по семи и десяти статьям Уголовного кодекса России соответственно. В числе обвинений — терроризм, нарушение правил международных полетов, незаконное пересечение государственной границы.

Пилоты входили в состав специального летного отряда Главного управления разведки Украины. Это подразделение ГУР спланировало и осуществило пять боевых вылетов на территорию России. В ходе одного из таких вылетов ФСБ в 2023 году удалось задержать летчиков.

В рамках следствия они дали показания о планируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины терактах с «грязной» бомбой и переброске малых ядерных переносных зарядов. Дело рассматривается в закрытом режиме, поэтому подробностей по нему нет.

Еще по теме
Алиев возложил вину за авиакатастрофу на Россию
Отравившиеся инсектицидом красноярские дети дышали им более 10 часов
Путин принес извинения Алиеву за катастрофу самолета
Названа предварительная причина авиакатастрофы в Актау
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Алиев возложил вину за авиакатастрофу на Россию
Байден сделал странное заявление о Путине
Ким Чен Ын заявил об успешном испытании «неуловимой» ракеты
Хлеб в иркутском городе подорожал до 155 рублей за булку
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
61
СССР предрекли возрождение в 2025 году
33
Трамп показал карту США с присоединенной Канадой
31
Алиев возложил вину за авиакатастрофу на Россию
25
Байден «под занавес» ударит по экономике России санкциями
24
Украине передали замороженные российские активы