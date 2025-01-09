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Производство водки сократилось из‑за непопулярности у молодежи

Источник:
«МК»
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Производство водки сократилось в России из-за ее невостребованности у молодежи, сказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

До 70% объема всего выпуска крепкого алкоголя в России приходится на водку. В розничных продажах она тоже лидирует. Но поколение зумеров не любит напиток, который уже стереотипно отождествляют с российской культурой, сказала Ильяшенко газете «МК».

Рожденные в начале 2000-х годов выбирают здоровый образ жизни и спорт. По статистике НИУ ВШЭ, за период с 2006 по 2019 год доля пьющей молодежи в стране уменьшилась более чем вдвое. Пьющая часть молодых людей предпочитает модные напитки — джин, ром или коньяк в ущерб водки.

«Мне кажется подростки не любят водку именно из-за ее репутации, из-за связанных с ней предрассудков. Она немного старперская», — ответил один из респондентов издания.

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Экономика #Продукты
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