Первая рабочая неделя в 2025 году будет двухдневной, трудовые будни начнутся в четверг, 9 января.

Новогодние праздники продлились 11 дней: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Россияне будут работать 9 и 10 января, которые приходятся на четверг и пятницу.

Следующая сокращенная неделя ожидается только на майские праздники. На них в 2025 году выпадет по 4 выходных дня: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

В 2026 году новогодние выходные будут длиться девять дней: с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.