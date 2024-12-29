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Рекордную сумму разыграют в «Новогоднем миллиарде» 1 января

Источник:
Sibnet.ru
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Лотерея Новогодний миллиард
Лотерея Новогодний миллиард
Фото: © Sibnet.ru
«Новогодний миллиард», самый ожидаемый тираж «Русского лото», в 2025 году разыграют уже в восьмой раз. Главный приз в тираже №1604 традиционно составит 1 миллиард рублей. Но будут и дополнительные розыгрыши. Сколько денег всего разыграют в «Новогоднем миллиарде» 1 января?

Розыгрыш новогоднего тиража состоится 1 января 2025 года и будет показан в прямом эфире на канале НТВ в 15.30 по московскому времени.

Сколько разыграют в «Новогоднем миллиарде»

Всего в «Новогоднем миллиарде» на этот раз разыграют более 3 миллиардов рублей, это рекорд лотереи. Точный размер призового фонда станет известен после закрытия продаж билетов этого тиража — 1 января в 11.00 по московскому времени.

По правилам, сумма призового фонда складывается из накопленного джекпота «Русского лото», который организаторы обязаны разыгрывать не менее одного раза в год, а также призового фонда тиража, куда поступает 50% от продажи каждого билета.

Розыгрыш главного приза состоится в любом случае, интрига заключается только в том, сколько победителей будет — чаще всего миллиард получает один игрок, однако в 2019 и 2022 годах суперприз поровну делили на два выигрышных билета.

1 миллиард рублей выиграет обладатель билета, в котором все 15 чисел верхнего или нижнего игрового поля раньше всех совпадут с номерами вытащенных из мешка бочонков.

Помимо 1 миллиарда рублей, в 2025 году в «Новогоднем миллиарде» разыграют 100 призов по 1 миллиону рублей, а также множество более мелких выигрышей. Размер минимального будет равен цене билета — 150 рублей.

Как распределяются выигрыши

Для примера распределения денег можно использовать реальную статистику «Новогоднего миллиарда» в прошлом году. Тогда один билет принес участнику главный приз в 1 миллиард рублей, еще 87 участников стали лотерейными миллионерами.

13 оставшихся призов по 1 миллиону рублей разделили между собой 80 участников — каждый выиграл по 162 500 рублей. Еще 22 игрока получили по 454 545 рублей, разделив призовые 10 миллионов рублей, разыгранных в первом туре новогоднего тиража.

При этом шансы получить мелкий выигрыш в «Новогоднем миллиарде» достаточно высоки — например, в прошлом году в розыгрыше участвовали 31 197 627 билетов, из них выигрышными стали 9 208 638.

Однако надо учитывать, что подавляющее большинство выигрышных купонов принесли владельцам по 150 рублей. Таким образом, вероятность получить денежный приз в «Новогоднем миллиарде» составила 29%.

Сколько в реальности получит победитель

Даже если победитель новогоднего тиража в этом году будет один, на руки он получит значительно меньше 1 миллиарда рублей. Дело в том, что с выигрыша счастливчику придется заплатить налоги.

С 2025 года вступает в силу новая пятиступенчатая шкала налогообложения. Для тех, кто выиграет миллион рублей или меньше, ничего не изменится — ставка останется на уровне 13%. Для главного приза ставка повысится — на доходе выше 50 миллионов рублей она составит 22%.

В итоге победитель «Новогоднего миллиарда» заплатит с выигрыша 218,4 миллиона рублей НДФЛ. Точнее, эти деньги государству переведут организаторы лотереи. Чистая сумма выигрыша составит 781,6 миллиона рублей.

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