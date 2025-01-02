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Врач поставил точку в спорах о нормальном количестве секса

Источник:
Sibnet.ru
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Частота занятий сексом строго индивидуальна — нормы не существует, сказал андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников.

Частота занятий сексом строго индивидуальна — нормы не существует, сказал андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников.«Для всех пар норма разная. Частота половой жизни определяется компромиссом половых конституций партнеров», — написал врач в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что половая конституция — потребность в сексе и устойчивость к неблагоприятным факторам (устойчивость психоэмоциональная)». Важно что бы у партнеров была одинаковая конституция. Поэтому для одной пары норма 1-2 раза в месяц, для другой 2-3 раза в неделю», — отметил Лубенников.

«Важно что бы секс происходил из желания и потребностей обоих партнеров. На желание и потребность влияет очень большое количество фактов. Поэтому в паре частота секса может меняться со временем и это, в определенный степени, норма», — добавил он.

Но что делать, если половые конституции у партнеров разные? «Только договариваться и искать компромисс, потому что половую конституцию изменить невозможно, так как она является отражением врожденного типа нервной системы и темперамента», — заключил Лубенников.

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