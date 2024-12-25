Разбился летевший в Грозный самолет с россиянами: что известно

Самолет Embraer ERJ-190AR компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился в окрестностях аэропорта Актау. Члены экипажа погибли, однако почти половина пассажиров выжили. Собрали, что известно об авиакатастрофе.

Куда летел самолет

Embraer ERJ-190AR утром 25 декабря вылетел из Баку и должен был приземлиться в Грозном. После нескольких попыток приземлиться в густом тумане самолет перенаправили в аэропорт Махачкалы, однако там тоже были неблагоприятные погодные условия.

Было принято решение сажать судно в Актау (Казахстан). Находясь над Каспийским морем, экипаж самолета подал сигнал 7700 (чрезвычайная ситуация) — пилоты посчитали, что у Embraer нарушилось рулевое управление после столкновения с птицами.

Выживший пассажир самолета Субхонкул Рахимов рассказал RT, что пилоты трижды пытались посадить самолет в Грозном: «В третий раз что-то взорвалось. Был взрыв — я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела».

Более 50 минут самолет летел с отказавшими системами управления. По версии экспертов, пилоты управляли судном только тягой двигателей. При подлете к Актау пилоты сделали несколько виражей и приняли решение посадить борт на прибрежную площадку.

Аварийная посадка выполнялась в режиме ручного управления. В 9.28 по московскому времени Embraer столкнулся с землей примерно в трех километрах от ВВП. Лайнер в момент столкновения загорелся, передняя часть развалилась, хвостовая — осталась целой.

Кто находился на борту

На борту Embraer ERJ-190AR находились 64 пассажира и пять членов экипажа, следует из данных Azerbaijan Airlines. Предварительно, среди них было 16 россиян, остальные — граждане Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана.

Выжили 32 человека, уточнила Генпрокуратура Казахстана. Среди них десять россиян. Все выжившие при крушении самолета в Актау в основном сидели в хвостовой части самолета, которая при крушении смогла сохранить целостность. Экипаж погиб в полном составе.

В настоящее время 11 пострадавших госпитализированы в реанимацию, в детскую больницу поступили двое детей 11 и 16 лет с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясениями, переломами и ушибами, в состоянии травматического шока.

Первые версии

Согласно первичной версии ЧП, Embraer ERJ-190AR потерял управляемость после столкновения со стаей птиц, об этом говорится в сообщении пресс-службы Azerbaijan Airlines. Такую причину назвали пилоты самолета.

При этом на видео очевидцев, снятые сразу после катастрофы, на обшивке видны следы, похожие на повреждения от обстрела. В частности, кадры хвостовой части с необычными отверстиями опубликованы в телеграм-канале Fighterbomber.

Автор телеграм-канала «Рыбарь» напомнил, что Чечня утром подверглась атаке украинских дронов. В момент возможного захода Embraer ERJ-190AR на посадку в Грозном происходило отражение налетов беспилотников.

Первые реакции

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создана государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации транспортных средств.

Уголовные дела также возбудили СК РФ и Генпрокуратура Азербайджана. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев из-за аварии экстренно вернулся в Баку с неформального саммита СНГ в России, 26 декабря объявлен в республике днем траура.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования, связанного с крушением самолета вблизи города Актау. Все остальные полеты продолжаются.

Президент России Владимир Путин сообщил, что в Актау вылетает самолет МЧС России с медперсоналом и необходимым дополнительным оборудованием на борту. Он также выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим.