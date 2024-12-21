Оригинальная трилогия S.T.A.L.K.E.R. получит обновления

Разработчики из GSC Game World обновят оригинальную трилогию S.T.A.L.K.E.R., в которую входят «Тень Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти», сообщается в официальном блоге студии.

В рамках обновлений игры получат патчи с геймплейными улучшениями, отмечается в сообщении. Подробности этих улучшений станут известны позднее, разработчики пока не стали делиться своими планами.

Кроме этого, до конца следующего года оригинальная трилогия выйдет для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. В настоящее время эти игры работают на консолях текущего поколения по обратной совместимости с PlayStation 4 и Xbox One.

Ранее разработчики выпустили для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl масштабный патч 1.1, включающий более 1800 изменений. С их полным списком можно ознакомиться на странице игры в Steam.