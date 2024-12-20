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Жители Омска пожаловались на вид новогодней елки

Источник:
Sibnet.ru
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Новогодняя елка в микрорайоне Амурский Омска
Фото: © vk.com/omskpub

Жители омского микрорайона пожаловались на «карликовую» новогоднюю елку, организаторы ответили, что больших в округе не было, кроме того, на нее не потратили бюджетных денег.

Необычную елку установили на площади Праздников в Амурском микрорайоне. Жители в комментариях заявили, что это «пробник» елки, и заинтересовались, сколько миллионов было потрачено на нее.

«Выбрали маленькую, потому что большую проблематично было даже найти – в округе были вот такие маленькие. А там постамент большой, и мы, думаем, повыше ее поднимем. Она маленькая, но она пушистая», — сообщила изданию «Подъем» и.о. главы комитета территориального общественного самоуправления «Амурский-2» Ирина Дремина.

По ее словам, «ни с каких бюджетов денег не потрачено» — все сделано с помощью «социальных партнеров», а игрушки изготовили ребята из детского сада.

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Жизнь #Курьезы #Город
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