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Нейросеть расшифровала язык растений

Источник:
Scitechdaily
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Модель искусственного интеллекта под названием PlantRNA-FM впервые расшифровала язык растений на уровне РНК. До недавнего времени эта структура оставалась для ученых

Нейросеть разработали специалисты британского Центра Джона Иннеса, который занимается исследованиями в области растений и микробиологии. Благодаря PlantRNA-FM стало возможным понять скрытые закономерности в структуре и последовательности РНК.

Отмечается, что именно РНК определяет важные процессы — от роста растений до их реакции на стресс. Модель обучалась на гигантском наборе данных, включающем более 54 миллиардов фрагментов РНК из 1124 видов растений со всего мира.

В работе использовались методы, похожие на обучение популярных моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT. Только в этом случае нейросеть обучилась читать и понимать генетический язык растений.

PlantRNA-FM анализирует структуру и последовательности РНК, выявляя их «грамматику» и логику. Разработчики подчеркивают, что модель уже показала способность предсказывать функции РНК и определять их важные участки.

В перспективе открытие позволит «программировать» растения, получая более устойчивые и продуктивные культуры, способные помочь человечеству решить глобальную проблему нехватки продовольствия.

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