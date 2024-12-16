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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Генштаб ВСУ назвал самое напряженное направление боев

Источник:
Sibnet.ru
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Кураховское направление остается одним из самых горячих в зоне военной операции, говорится в заявлении Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Кураховское направление остается одним из самых горячих на всем фронте», — сказано в сообщении. Генштаб ВСУ отметил, что у российских сил на этом участке — «значительное преимущество» в технике и личном составе.

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 15 декабря в районе Курахово произошло десять боестолкновений. Украинское командование «принимает все необходимые решения с учетом сложности обстановки», сказано в сообщении.

Минобороны России накануне отчиталось о контроле над селом Веселый Гай в 10 километрах к югу от Курахово.

Российские войска после взятия Угледара в начале октября с трех сторон окружают Курахово. Этот город — последний оборонительный узел Украины на Южнодонецком направлении. После его падения все направление перейдет под контроль российских сил.


Тема: Военная операция на Украине
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