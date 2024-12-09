«Яндекс Маркет» запустил продажу автомобилей

«Яндекс Маркет» начал продавать автомобили, пока сервис доступен для жителей Москвы, но в следующем году он заработает в других городах, сообщает пресс-служба маркетплейса.

Сейчас на «Яндекс Маркете» можно купить автомобили китайских автопроизводителей Chery, Jaecoo и Omoda. В ближайшее время площадка планирует расширить ассортимент и начать сотрудничать с другими производителями.

Автомобили находятся в разделе «Автотовары». Покупатель может сравнить ключевые характеристики разных моделей по фильтрам: тип, объем и мощность двигателя, вид коробки передач, тип кузова.

После оформления заказа и выбора удобного автосалона для самовывоза с клиентом свяжется менеджер, чтобы уточнить данные для заполнения документов. Затем покупателю нужно будет приехать в салон, подписать договор и забрать машину.