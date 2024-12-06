Третье уголовное дело заведут на писателя Акунина

Писателю Борису Акунину (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) грозит уголовное дело об уклонении от выполнения обязанностей иноагента. Он уже заочно арестован за оправдание терроризма и фейки о ВС РФ.

«Есть основания для привлечения Чхартишвили к уголовной ответственности по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Акунин дважды привлекался к ответственности за нарушение правил деятельности иноагента в течение года.

Писатель уже обвиняется по двум статьям УК РФ: часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).

За оправдание терроризма ему грозит до семи лет лишения свободы, за распространение ложной информации — до 10 лет, за неисполнение обязанностей иноагента — до двух лет. Акунин объявлен в международный розыск.

Писатель с 2014 года живет в Лондоне. Росфинмониторинг включил его в реестр террористов и экстремистов 18 декабря 2023 года. 12 января Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.