МФЦ запустили сервис обслуживания без паспорта

Сервис обслуживания в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта запустили в России. Пилотным регионом, в котором заработала такая система, стала Челябинская область.

«До конца года аналогичный проект появится в Липецкой и Ленинградской областях. По итогам пилота будем масштабировать сервис и на другие регионы страны», — рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Для подтверждения личности посетителю будет достаточно посмотреть в камеру, установленную на автоматизированном рабочем месте сотрудника МФЦ. После идентификации заявление на оказание услуги будет частично заполнено, пишет телеграм-канал «Объясняем.рф».

Новый способ обслуживания доступен гражданам, зарегистрировавшим подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе. Ее можно сдать очно в 12 тысячах банков по всей стране.

Человек сможет сам выбирать, как ему удобнее получить услугу, по паспорту или с применением биометрии. При этом вариант с биометрией существенно ускорит скорость обслуживания.