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Снег из пластика будет этой зимой в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Забор проб снега
Фото: © ТГУ

Ученые ТГУ обнаружили в снеге 12 типов пластиковых полимеров, снег оказался «пластиковым» даже в самых отдаленных от населенных пунктов местах в Сибири и Тюменской области, сообщила пресс-служба университета.

В ходе исследования ученые собрали образцы снега на территориях от алтайских гор до полярного круга, в частности из Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областей, а также из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

В пробах зафиксировано 12 типов пластиковых полимеров, среди которых наибольшее количество составил полиэтилентерефталат (ПЭТ) – 31% от общего числа микрочастиц. Также были обнаружены вискоза и другие полимеры, используемые в текстильной промышленности.

«Микропластик был обнаружен во всех пробах, даже в тех, что были собраны на… линии полярного круга вдали от цивилизации», — говорится в сообщении. Вероятно, это стало следствием метеорологических факторов: частота и интенсивность осадков, скорость и направление ветра и других.

Наиболее высокая концентрация атмосферного микропластика обнаружена в южных регионах Западной Сибири. Ученые считают это логичным, поскольку здесь больше городов и высокий уровень плотности населения.

Почему это важно

В настоящее время нет прямых доказательств негативного влияния микропластика на здоровье человека, но исследования показывают его потенциально вредное воздействие на клетки и ткани организма.

«Например, микропластик способен повреждать ткани, вызывая хронические воспаления, и транспортироваться по кровеносной системе в различные органы», — сообщает ТГУ. 

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