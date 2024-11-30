Полезные черные макароны создали в Новосибирске

Черные макароны, созданные в Новосибирске, отличаются от аналогов тем, что их краситель повышает и защищает иммунитет, сообщил сотрудник НГАУ Олег Сороколетов.

Обычно для придания черного цвета макаронным изделиям используют чернила каракатицы. В Новосибирском аграрном университете использовали пищевые гумусовые кислоты из кузбасского угля — энердита.

Комплекс из гуминовой и фульвовой кислот (входят в гумусовые) содержит полный спектр минералов, аминокислот и микроэлементов. В их числе природные, витамины, минералы, гормоны, жирные кислоты и другие. Всего около 70 полезных компонентов.

Макароны, окрашенные гумусовыми кислотами в разной концентрации Фото: © предоставлено Олегом Сороколетовым

Гуминовые кислоты подавляют активность вирусов, не позволяют им проникать в клетки. Эти соединения активизируют защитные силы иммунной системы.

На черные макароны получен патент, но их производство и продажа пока не планируются, уточнил Sibnet.ru Сороколетов.