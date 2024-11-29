Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 получила масштабный патч

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выпустили первый масштабный патч для своей игры, который исправляет порядка 650 известных проблем. Полный список изменений доступен в Steam.

Пока обновление 1.0.1 предназначено только для версии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl для ПК. Аналогичный патч для консолей Xbox Series X/S станет доступен позднее, говорится в сообщении.

Ключевые изменения связаны с улучшением игрового процесса. Были исправлены распространенные ошибки, связанные с искусственным интеллектом, а также около ста багов, вызывавших вылеты.

Одновременно в баланс игры внесены изменения. Была снижена стоимость ремонта снаряжения, увеличены денежные награды и повышена прочность брони. Также были отрегулированы характеристики некоторых существ.

Представители GSC Game World уточнили, что работа над совершенствованием игры продолжается. Теперь разработчики сосредоточены на исправлении багов, связанных с системой A-Life, которая отвечает за функционирование открытого мира.